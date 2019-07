Non solo grandi colpi. La Juventus lavora anche in uscita. I bianconeri dovranno fare i conti con la partenza di almeno un top player. Tra i possibili partenti c'è anche Paulo Dybala. L'argentino ha mercato in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul giocatore sarebbe piombato il Tottenham. Gli Spurs sono disposti a spendere cifre elevate pur di regalare a Mauricio Pochettino il fantasista che eliminò proprio gli inglesi dalla Champions League 2017/18.