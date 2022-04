Intervenuto ai microfoni di Supertele, in onda su DAZN, l'ex allenatore bianconero Marcello Lippi ha detto la sua anche sul mancato rinnovo di Paulo Dybala. Ecco il suo pensiero: "Non so, se hanno agito così vuol dire che hanno ritenuto giusto farlo, del resto è cambiato molto il mercato oggi. Si sentono tanti grandi calciatori che cambiano squadra, che finiscono a parametro zero. La Juventus ha ritenuto di non dover accontentare Dybala e alla fine andrà a giocare da un'altra parte".