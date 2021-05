L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Paulo Dybala: “Non è questo il tempo per firme, incontri e trattative. Tutto è rimandato a fine maggio, anche perché prima di esporsi con un contratto così impegnativo e oneroso la Juventus ha bisogno di avere la garanzia di incassare i molti soldi della prossima Champions League, visto che la pandemia ha fatto virare i bilanci del club bianconero verso il profondo rosso. Il nuovo contratto resta dunque in standby, ma le parti sono in contatto e in buoni rapporti".