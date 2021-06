Come racconta Calciomercato.com, ci sono stati pochi passi in avanti per il rinnovo di Dybala. La Joya guadagna 7,3 milioni di euro netti a stagione, per rinnovare ne vuole 12, i bianconeri lo scorso anno, prima che le trattative si interrompessero, erano arrivati a un massimo di 10, bonus inclusi. Cherubini, promosso a capo della squadra mercato dopo l'addio di Paratici per il Tottenham, ancora non si è fatto sentire. Lo farà di certo prima del ritiro, previsto per metà luglio.