Con il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus Paulo Dybala dovrebbe tornare al centro del progetto bianconero. Dopo più di un anno di stallo potrebbero riprendere i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e l'entourage del giocatore sta aspettando una chiamata da parte della società per provare a limare la distanza tra offerta (10 milioni all'anno) e richiesta. A oggi Dybala è concentrato esclusivamente sulla Juve, e il suo agente Jorge Antun non ha avuto e - per ora - non avrà nessun incontro con altri club.