Nel week end prossimotornerà in Italia e la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo. Per ora ci sono stati contatti telefonici tra l'agente Antun e la Juventus, pronta a mettere sul piatto un ingaggio da 10 milioni di euro più bonus ed è pronta a spiegare che in un momento economicamente delicato non riesce a fare ulteriori sforzi. Dybala ha sempre detto di voler restare a Torino e non ha intenzione di muoversi, ma oltre al nuovo contratto vuole capire anche quale sarà il suo ruolo nella nuova Juve.