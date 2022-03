Ormai è cosa certa: Paulo Dybala non sarà più un giocatore della Juventus dal prossimo 30 giugno. L'argentino lascerà dunque dopo sette anni libera la maglia numero 10 della Vecchia Signora. Una trattativa lunga, quasi una telenovela che ha portato alla fine le due parti a dividersi. Stando a quanto riporta Gazzetta.it la Joya non avrebbe gradito due comportamenti della Juventus.



I COMPORTAMENTI - Paulo, secondo la Rosea, non avrebbe gradito in le indiscrezioni uscite continuamente sui giornali riguardanti un'offerta di rinnovo al ribasso rispetto ai 9,2 milioni inizialmente offerti. In secondo luogo ad infastidire la Joya sarebbero state le continue frecciatine lanciate da Maurizio Arrivabene alle emittenti televisive. CHIAREZZA - Dybala avrebbe lamentato onestà e chiarezza nei suoi confronti. Madama non gli avrebbe mai comunicato l'intenzione di interrompere il loro rapporto. Proprio per questo Paulo si sarebbe sentito scaricato e poco considerato. Questi i motivi che avrebbero portato alla conseguente rottura.