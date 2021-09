La trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2022) di Paulocon la Juventus è in stand-by. L'agente dell'attaccante argentino, Jorge Antun rimane a Torino in attesa di una nuova chiamata dai dirigenti bianconeri. Sempre secondo Tuttosport, 8 milioni di euro netti all'anno più 2 milioni di bonus (non tutti scontati) vengono offerti dal club contro i 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus (la maggioranza dei quali molto semplici da conquistare) richiesti da Dybala.