Il mercato della Juventus ruota intorno a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Futuro in bilico per i due top player bianconero, l'edizione di oggi del Corriere dello Sport si è concentrata sulla situazione dell'argentino: i dubbi di Dybala sul rinnovo non sarebbero legati soltanto all'aspetto economico del suo ingaggio, ma anche allo status in rosa. Dybala infatti vorrebbe essere trattato come un giocatore simbolo, essere al centro del nuovo progetto Juve e diventare un simbolo del domani.