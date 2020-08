1









Paulo Dybala fa tremare la Juventus: l'attaccante ha chiesto 20 milioni di euro a stagione per rinnovare e la società sta pensando alla cessione. Uno dei problemi relativi alla situazione dell'argentino è la tassazione, secondo quanto riportato da Tuttosport. Dare un super ingaggio a Dybala costerebbe molto di più che spendere la stessa cifra per un giocatore che arriva dall'estero. Per questo, potrebbero aprirsi delle strade per scambi col Manchester United (Pogba), Real Madrid (Isco) o Manchester City (Gabriel Jesus).