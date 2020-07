Dybala e la Juve sono sempre più vicini. La trattativa per il rinnovo dell'attaccante va avanti da mesi e dopo un periodo di stand by a causa del lockdown le parti hanno ripreso i contatti. Secondo la stampa argentina siamo ai dettagli, tra gli aspetti già definitivi c'è la durata del nuovo contratto de La Joya: Dybala infatti firmerà per altri cinque anni, legandosi praticamente a vita al club bianconero. Numero dieci e fascia da capitano al braccio, l'argentino è al centro della Juve del futuro.