Secondo quanto riporta La Stampa, Paulo Dybala firmerà nelle prossime settimane un nuovo contratto con la Juventus. L'attaccante argentino ha un accordo con i bianconeri fino al 2022 e la firma sul prolungamento porterebbe avanti la data di scadenza fino al 2024. Due anni in più e pure qualche milione in più per La Joya che passerebbe dai 7 milioni attualmente percepiti a 10 bonus inclusi diventando così il secondo calciatore della Juve più pagato dopo Cristiano Ronaldo.