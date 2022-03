di Andrea Menon, inviato

Paulo Dybala è uno dei protagonisti della serata che si sta svolgendo a Milano, per la presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini. Queste le sue parole:



CHAMPIONS - "Se ci puntiamo? Non è facile perché il Villarreal è una squadra forte, ma giocheremo in casa e vogliamo vincere"



SCUDETTO - "Juve fuori dallo scudetto? È l'opinione di Allegri, noi siamo la Juve e quindi puntiamo a vincere. Sappiamo che ci possiamo avvicinare. Giocheremo anche contro l'Inter, ci sono tante partite. Noi ci siamo, io ci credo"



RONALDO E MESSI - "Ho giocato nella loro era, che sfiga! (ride ndr). Quando Cristiano Ronaldo è arrivato ero molto contento, si impara dai campioni. Da Buffon Dani Alves, è una fortuna e ti fa crescere"



SPEZIA - "Ci sarò. Gioco? Se il mister mi fa giocare..."



SUPERARE BAGGIO - "Tra tre gol lo supero ma con qualche partita in più. Un fenomeno che spero di conoscere presto e superarlo"



JURIC - "Ho lavorato insieme a lui a Palermo, anni incredibili. Vorrei ricordare anche il presidente Zamparini e salutare la famiglia. Sabatini ha sempre detto che mi avrebbe voluto in una sua squadra, ma non ci siamo mai incrociati, peccato"