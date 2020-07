4









Paulo Dybala e la Juve ancora insieme. La firma sul nuovo contratto è sempre più vicina, potrebbe arrivare tra la fine del campionato e l’inizio della Champions. “Siamo sicuri sarà il futuro della Juve”, ha detto pochi giorni fa Paratici, e la convinzione della società è ancora salda.





L’accordo durerà fino al 2025 e farà di Dybala il secondo o terzo giocatore più pagato in casa Juve, dietro ai soli Ronaldo e De Ligt: ingaggio da 10 milioni a salire, con un futuro da capitano. I vertici del club bianconero hanno visto in Paulo il giocatore che può fare la differenza in campo e anche fuori, come uomo immagine. Dybala è infatti amatissimo dai tifosi, e ha un grande potenziale commerciale. Insomma, tutti i requisiti per farne una bandiera della Juve. Dimenticata la scorsa estate, quando il Manchester United fu stoppato solo da un no di Paulo.