E' l'MVP della Serie A 2019/20, ma potrebbe non bastare per evitare la sua cessione. Come l'anno scorso, Paulo Dybala può passare un'altra estate sul mercato, per colpa del bilancio. "Sull'altare del bilancio - scrive la Gazzetta - si fanno sacrifici importanti e si prendono decisioni non sempre condivise dai tifosi. La storia tra la Juve e Paulo Dybala è emblematica del nuovo calcio genuflesso al Fairplay finanziario. Nessuno a Torino mette in discussione la bravura della Joya, ma la parola chiave ormai è diventata "plusvalenza" e questo rende il gioiello argentino ancora più speciale". Il suo impatto residuo a bilancio è di 10 milioni di euro, così la sua cessione garantirebbe una ricchissima plusvalenza, necessaria per rinnovare. L’anno scorso fu messo in vendita e quasi ceduto, quest'anno il sacrificio potrebbe essere necessario. Ma per la Joya serve un'offerta congrua: dai 90 milioni in su.