L'ex allenatore dell'Inter, Orrico, ha parlato di Dybala: "“Il ritocco per portarlo tra i migliori venti al mondo è già pronto, ha già risposto il presidente. Non può guadagnare cifre da primi 3-4 giocatori al mondo. Il problema vero è che sembra un dialogo tra sordi, al momento. Dipende se arriverà una società lungimirante e ricca, senza problemi di bilancio, che non ha sperperato. La Juve oggi deve badare anche alle spese, se ci sarà una società di quel tipo interessata e che soddisfa la richiesta d’ingaggio penso che Dybala andrà via, sennò arriveranno a fine contratto”.