Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, è intervenuto in conferenza stampa e ai microfoni dei giornalisti ha risposto alla domanda sulla mancata convocazione di Dybala. Le sue parole:



“Ho parlato con Dybala, quando è uscita la lista preliminare dei convocati. Era impegnato nel percorso di recupero, tecnicamente non mettiamo in dubbio Paulo, per niente, ma abbiamo bisogno che stia bene fisicamente, che quando venga con noi sia al massimo. Non gli faremmo un favore, se lo convocassimo quando non sta bene, quando non ha il ritmo. Lui lo sa bene e lo capisce. Per il Mondiale abbiamo bisogno che stia bene, ha l’opportunità di stare nel gruppo dei convocati”.