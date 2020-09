La telenovela per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala è pronta ad entrare nel vivo. L'arrivo a Torino di Jorge Antun, agente del numero dieci bianconero, dà un segnale importante, che può anticipare una svolta in questa trattativa. A distanza i contatti vanno avanti da tempo, ma di persona si possono chiudere gli accordi, o quantomeno prendere delle decisioni chiare. Secondo il Corriere dello Sport, a breve potranno quindi riprendere le trattative, che non sembrano essere né semplici né immediate. C'è la comune volontà di arrivare a un accordo, ma non ancora l'intesa sulla cifra. Per quella si attendono le prossime puntate.