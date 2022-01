1







di Nicola Balice

Cinque anni fa arrivava la fumata bianca per il primo e fin qui unico rinnovo di contratto tra Paulo Dybala e la Juve. Era la sua seconda stagione in bianconero, quella che lo aveva visto protagonista tra i protagonisti nella cavalcata europea che vide il gruppo di Max Allegri cadere solo nella finale di Cardiff contro il Real Madrid. Ad aprile, proprio nei giorni del suo picco di carriera con la doppietta decisiva al Barcellona di Leo Messi nei quarti di finale di Champion, la firma sul prolungamento con aumento dell'ingaggio: scadenza 2022, stipendio lievitato fino ai livelli di Gonzalo Higuain o quasi, 7,3 milioni ma bonus inclusi. Poi in estate ulteriore incoronazione, quella maglia numero 10 che significa molto di più. Eppure proprio da lì comincia un rapporto tormentato che ha visto Dybala protagonista di tante e continue frecciatine nonostante un amore sempre dichiarato a gran voce dal giocatore: la Juve con i suoi dirigenti gli ha sempre chiesto qualcosa di più e di diverso, mettendolo spesso alla porta, facendo promesse e poi cambiando direzione. Cinque anni fa il rinnovo e ora si ricomincia. Tanto da non stupirsi nemmeno più del fatto che anche quando tutto sembrava giunto al lieto fine invece siano spuntati nuovi capitoli.



Ripercorriamoli tutti in gallery