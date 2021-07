Archiviata un'annata da dimenticare tra infortuni e incomprensioni,tirato a lucido, grazie a una vacanza di lavoro intenso come quella svolta a Miami con preparatori dedicati.in occasione della trattativa del rinnovo di contratto. Riprenderà a breve, o per meglio dire tornerà a breve nel vivo dopo tutti i contatti delle scorse settimane e i continui start and stop di questi anni. SIntanto la tavola è già apparecchiata, tra richieste chiare del giocatore e proposte altrettanto definite del club.