Il futuro di Paulo Dybala protagonista nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Un futuro ancora incerto: il rinnovo non arriva e sull'argentino della Juventus sarebbe pronta a piombare... l'Inter. O almeno, secondo la Gazzetta dello Sport, che titola "Inter, altra Joya". Marotta starebbe infatti preparando l'offerta per convincere l'argentino che non sente la fiducia del club bianconero. Anche Tuttosport titola su Dybala: "Che gelo", sottolineando come oltre ai nerazzurri alla finestra ci siano Tottenham e Barcellona.



