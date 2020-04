1









Contatti continui tra la Juve e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto. La società è in trattativa con l'entourage del giocatore da novembre scorso senza ancora trova un'intesa definitiva, ma nelle ultime settimane sta filtrando ottimismo per il prolungamento. La scadenza attuale è fissata al 30 giugno 2022, il grande nodo per il rinnovo è legato ai diritti d'immagine dell'argentino da sempre un problema quando Paulo discute nuovi contratti. Appena terminerà la pandemia la Juve e Dybala si incontreranno di nuovo, la trattativa per il rinnovo continua.