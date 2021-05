A passo spedito. Sveltissimo. Perché non c'è tempo da perdere ora che il piano è per un futuro lontano e non soltanto prossimo. La Juve ha deciso: ripartirà da Paulo Dybala, ma alle cifre giuste. Venendosi certamente incontro, tuttavia non dimenticando le difficoltà economiche e 'tecniche' riscontrate quest'anno. Intanto, tende la mano al suo dieci: che ha solo un altro anno di contratto. E che nessuno vuol vedere partire. O anche solo partire gratis.



INCONTRO IN SETTIMANA - E allora, ecco la riapertura del dialogo, dopo l'addio di Andrea Pirlo e Fabio Paratici, contemporaneamente all'inizio di una nuova era, quella targata (ancora) Massimiliano Allegri. Jorge Antun sarà contattato già in settimana, entro il dieci giugno è previsto un primo contatto tra le parti per provare a resuscitare quel tentativo di accordo oggi accartocciato e lasciato in un angolo. Allegri vuole Dybala e Dybala vuole rimanere: oltre alle volontà, servirà la sostanza di un contratto.