L'altroieri l'abbiamo invocato, e prontamente e arrivato. Il contatto telefonico tra la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala per il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2022, con 7 milioni abbondanti a stagione di stipendio). La "posa della prima pietra" c'è stata. Le trattative ora dovranno procedere e mandare in porto l'operazione per blindare alla Continassa uno dei giocatori di maggior valore, tecnico e non, della squadra.

COSA SI SA - A rivelarlo è Tuttosport, che dà anche un'idea delle cifre intorno alle quali si snoderanno i dialoghi tra la società bianconera e la Joya: sicuramente si andrà in doppia cifra di milioni, come da richieste dybaliane, anche se il club mira a raggiungere "quota 10" attraverso i bonus. Nel frattempo, una cosa è certa: l'attaccante argentino ha rifiutato offerte prestigiose, PSG, Tottenham, Real, Barça, Inter... Pensare di vederlo in campo dopo l'infortunio già alla prima giornata di campionato è un azzardo, ma il tempo per rientrare nel pieno della condizione e condurre la "nuova Juve" di Pirlo verso grandi successi c'è tutto. Soprattutto con un rinnovo in vista.