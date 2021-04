Alta, altissima tensione. Paulosi è svegliato dopo il gol "della resurrezione" con la certezza che ai fini del rinnovo di contratto, non sia cambiato sostanzialmente nulla. E se la Juve ha bisogno di lui per il finale di stagione, allo stesso tempo tra il club e l'argentino resta la guerra fredda per il rinnovo di contratto.Come racconta Gazzetta, tra l'agente del giocatore e la società bianconera non ci sono contatti ufficiali sin dall'estate scorsa: ognuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni. Per il quotidiano è probabile che si torni a parlare, anche perché ad oggi la Juve vorrebbe cederlo per fare plusvalenza,"Qui si gioca la partita, non agevolata dal fatto che Antun non ha esperienza di negoziazione con grandi club. Qualcuno però deve fare la prima mossa. Ecco perché, nonostante il gol di mercoledì, le possibilità di rottura sembrano in aumento". Intanto, secondo quanto riportato da La Stampa, ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce della Joya.