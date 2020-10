A metà strada tra il pareggio di Crotone e la prima gara di Champions sul campo della Dinamo Kiev (domani alle 18.55 italiane) la Juventus si trova a fronteggiare non solo i rebus tecnico-tattici ma anche il caso legato a Paulo Dybala. I malumori per non essere entrato in campo allo Scida che si mescolano ai dubbi sul rinnovo di contratto promesso e ancora non arrivato.

I DETTAGLI - Dei contatti c'erano stati tra Fabio Paratici e il procuratore della Joya Jorge Antun: anzi, si dovevano incontrare a inizio mese ma la "bolla" in cui è dovuta entrare la Juve, dirigenti compresi, ha fatto saltare tutto. Ieri però, rivela il Corriere dello Sport, ci sarebbero stati nuovi contatti tra Paratici e Antun per fissare una nuova data. Il contratto attuale di Dybala scade nel 2022, il prolungamento andrebbe al 2024, tutt'al più 2025. Le cifre? Secondo Tuttosport si tratterà sulla base di 12 milioni e mezzo a stagione, anche se sarà una contrattazione laboriosa poiché la Juve, per i noti motivi di bilancio, tenderà a giocare al ribasso.