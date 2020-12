Come di consueto dopo ogni partita della Juventus, soprattutto le vittorie, la maggior parte dei giocatori della Juventus pubblica la sua reazione a caldo su Instagram: una o più foto del match, con relativo messaggio. Si va dal sintetico "+3" di Federico Chiesa ai messaggi più lunghi, come quelli di Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo, o anche Gigi Buffon. Quello che si respira da queste immagini è la ritrovata gioia (anzi, Joya...) e fiducia da parte di una Juve che ha iniziato non benissimo questa stagione ma piano piano prosegue sui binari della necessaria continuità.

Da Ronaldo che festeggia le 100 partite in bianconero (e mette nel mirino i 100 gol) alla soddisfazione di Bonucci passando per la dedica di Buffon a Paolo Rossi, ma anche Ramsey in perfetto italiano e tanto altro... qua sotto tutti i post social dei giocatori della Juve dopo la vittoria per 3-1 sul Genoa!