Tra i giocatori che laaspetta dall’infermeria c’è, frastornato dai continui infortuni subiti in questa stagione. La Joya sta lavorando duramente per curare il dolore al ginocchio ( QUI le condizioni), nel frattempo si dedica al relax. Come per esempio, giocare in compagnia ai videogames. Oggi il diez bianconero ha postato una storia su Instagram, impegnato a giocare a Call of Duty: Warzone, capitolo della famosa saga di videogiochi sparatutto sviluppato in modalità battle royale., fantasista dell’Everton ex Real Madrid.