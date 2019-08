Sono ore decisive quelle che Paulo Dybala sta passando, isolato, nella sua casa di Torino. L'attaccante argentino non ha ricevuto nessuna chiamata né da parte di Maurizio Sarri né da parte della dirigenza bianconera. ll piano della Juve è chiaro: cedere Dybala per mettere a bilancio un'importante plusvalenza e portare a Torino un attaccante con caratteristiche diverse: Romelu Lukaku.



RESA DEI CONTI - Intanto, salvo cambi di programma che prefigurerebbero il trasferimento allo United, domani l'argentino sarà al J Medical per le visite di inizio stagione. Oggi, infatti, è il suo ultimo giorno di vacanze. La convocazione per l'inizio della preparazione estiva è fissato per domani e al netto di ripensamenti l'argentino ha tutta l'intenzione di presentarsi alla Continassa per il suo primo allenamento (e il primo colloquio) con Maurizio Sarri. Alla Juve tira sempre più aria da resa dei conti. Sono ore decisive per lo scambio Dybala-Lukaku, entro giovedì prossimo, data in cui termina il mercato inglese, Paulo dovrà aver preso una decisione.