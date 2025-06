Dybala 'invita' Pogba in Italia e scatena i tifosi: 'La Serie A ti aspetta' FOTO

Getty Images

Dove può andare Pogba?

Questo il semplice messaggio con cui nelle scorse ore, tramite Instagram,ha scatenato la fantasia di tifosi e addetti ai lavori: il fantasista argentino, infatti, ha condiviso un paio di scatti con, suo amico fin dai tempi della Juventus e ancora senza squadra dopo la risoluzione del contratto con lo stesso club bianconero, arrivata alla fine della sua lunga squalifica per il caso doping.Stando alle ultime indiscrezioni, Pogba è stato intanto proposto al. Classe 1993, non gioca una partita ufficiale da settembre 2023, ma non ha mai nascosto il desiderio di tornare protagonista. Attualmente si sta allenando individualmente per ritrovare la miglior condizione fisica con l’obiettivo di rilanciarsi ad alti livelli, come dimostrano le foto con Dybala scattate su un campo d'atletica. Secondo fonti citate da Sky Sports UK, il centrocampista considera la prossima scelta decisiva sia per la carriera sia per la vita familiare: da qui la decisione di prendersi tutto il tempo necessario per valutare.

L'opzione Serie A

Sul tavolo ci sono offerte da Europa, MLS e Arabia Saudita, ma la Ligue 1 resta un’opzione concreta. Il Monaco potrebbe rappresentare l’ambiente giusto per ripartire, anche se al momento non c’è ancora una trattativa avviata. L'interesse verso Pogba rimane alto anche in ottica Mondiale per Club, ma il giocatore ha preferito non affrettare i tempi, dando priorità alla piena guarigione. Non si hanno notizie, invece, in merito a un possibile ritorno in Serie A, per cui avrebbe appunto come "sponsor" la Joya.