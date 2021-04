Secondo quanto riportato da La Stampa, l'Inter avrebbe messo gli occhi su Dybala, soprattutto per quanto riguarda la situazione contrattuale, che fa molto gola a Beppe Marotta e Antonio Conte. "La situazione è delicata e si allarga anche ai rivali interisti. Il club degli ex Marotta e Conte ha "prenotato" Dybala come svincolato e dal Psg può sempre incassare i 15 milioni in caso di ritorno in Italia di Icardi - proposto proprio per Dybala nello scambio tra Juve e Psg - e lo scenario e in evoluzione, Pirlo vorrebbe tenersi stretto uno dei migliori talenti". Ma riuscirà la Juventus a ricucire lo strappo? Pure Paulo dovrebbe fare qualche passo in quella direzione.