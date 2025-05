Dybala a Sport Illustrated: 'La Juventus è uno stile di vita, gli avversari prima di entrare in campo pensavano questo'

AFP via Getty Images

L'intervista di Dybala

Pauloha rilasciato una lunga intervista a Sports Illustrated e tra i temi toccati si è soffermato anche sullaclub in cui è stato per sette anni vincendo cinque scudetti e tanti altri trofei. L'argentino ha parlato di cosa rappresenti la Juventus e svelato anche alcuni retroscena su come gli avversari guardavano i bianconeri in quel periodo storico."La Juventus è uno stile di vita, a livello professionale si cresce immensamente, perché lì un pareggio è percepito come una sconfitta, per cui durante la settimana si lavora duro su ogni aspetto".

"Ascoltare leader come Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci nello spogliatoio ti aiuta sicuramente a crescere. In tante partite, quando eravamo nel tunnel prima di entrare in campo, potevamo ascoltare gli avversari e percepivamo che molti di loro pensavano: 'Bene, oggi perderemo, ma speriamo di non prendere troppi goal'. Questo la dice lunga sulla grandezza del club".DALLA JUVE ALLA ROMA E LA MAGLIA - "Dopo aver chiuso ci siamo riuniti a Torino con Tiago Pinto, che è arrivato con la maglia numero 10. La 10 ce l'aveva Totti, un giocatore così amato dalla gente, dai tifosi, per ciò che rappresenta per questa, che ovviamente ho pensato non fosse il momento giusto per fare una cosa del genere. Ero appena arrivato, anche se da un club come la Juventus in cui avevo avuto un numero così importante. Gli ho detto: "Tiago, grazie, è un onore per me, ma per una questione di rispetto preferisco indossare la 21".