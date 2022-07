Le parole di Beppesu Paulosono sembrate "definitive". L'ha fatto la sua scelta e - presentatasi l'occasione Lukaku - ha accantonato la Joya. Ma è davvero così? La Gazzetta dello Sport offre una visione più complessa della vicenda: l'Inter, secondo la rosea, non avrebbe ancora mollato definitivamente Dybala e le parole di Marotta rientrano in una strategia "di controllo" del giocatore, che nel frattempo non si è ancora accasato da nessun'altra parte. Cosa significa? I nerazzurri, per poter pensare di ingaggiare Paulo, devono necessariamente liberarsi di almeno due contratti tra gli attaccanti: non solo Sanchez, esubero difficile da piazzare per via del suo altissimo stipendio, ma anche uno tra Correa e Dzeko, arrivati soltanto lo scorso anno. La porta a Dybala pertanto non sarebbe del tutto chiusa, ma ora anche il giocatore non può aspettare in eterno l'Inter.