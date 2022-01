Come racconta Calciomercato.com, Dybala all'Inter si può fare. I conti che Marotta ha fatto, per capire se l'operazione è sostenibile, raccontano che l'Inter può permettersi l'investimento. Che sarà comunque corposo, anche se Dybala va in scadenza e non è necessario pagare il costo del cartellino. Oltre alla ricca commissione al suo agente Antun ci sarebbe infatti da garantire all'attuale 10 bianconero un contratto da 10 milioni di euro netti, bonus compresi.