Paulo Dybala e l'Inter, l'affare ancora non si fa. L'ormai ex Juve può passare ai nerazzurri a parametro zero tra qualche giorno, ma sedersi al tavolo con Jorge Antun, suo agente, sta risultando più complicato del previsto. Come scrive la Gazzetta, "l’ostacolo maggiore è trovare l’accordo con lui sui bonus e sulla necessità di legarli alla costanza di prestazioni di Paulo. Da aggiungere, poi, l’annosa questione del premio alla firma, passaggio naturale in affari come questi, con giocatori in scadenza".