Paulo Dybala resta fortemente in orbita Inter. Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l'inutile vittoria dei nerazzurri contro la Sampdoria, Beppe Marotta ha detto la sua anche sull'ormai ex numero 10 della Juve, in cerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Ecco le sue parole: "Ci sono dei giocatori svincolati che rappresentano un'opportunità, noi come area sportiva valuteremo tutto".