Sarà l’ultima partita di Dybala allo Stadium?. Il Corriere dello Sport, solleva il dubbio, facendo il punto sulla situazione contrattuale della Joya. Lo stallo permane ormai da diverso tempo: il suo tempo alla Juventus scadrà nel 2022 e finora non è stato fatto nessun passo avanti per prolungarlo. C’è distanza tra domanda e offerta e sul suo futuro pesa la qualificazione Champions. In caso di Europa League e mancato rinnovo, il club potrebbe decidere di scarificare il diez, per quella che sarebbe l’ultima estate buona per venderlo senza perderlo a zero.