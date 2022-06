Intervenuto a margine della presentazione di un libro sul diritto dello sport a Milano, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha risposto anche a una domanda sul possibile approdo in nerazzurro di Paulo Dybala. Ecco le sue parole, raccolte da TMW: "Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l'Inter. Io, Ausilio e Baccin vogliamo costruire la squadra entro il mese di giugno perché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere in mente".