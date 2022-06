La pista rimane viva, ma al momento non c'è la possibilità di affondare il colpo. E questo su precisa indicazione della proprietà, dalla quale è arrivato il monito a cedere, prima di piazzare qualsiasi altro colpo nel reparto. La situazione tra Pauloe l', quindi, resta in stand-by. E nella trattativa c'è una novità: l'ultima offerta presentata da Beppeall'ex numero 10 dellaprevede infatti una base di "soli" 5 milioni di euro, con un bonus di un ulteriore milione qualora l'attaccante giocasse almeno il 50% delle partite stagionali della squadra, forse una forma di tutela da parte del club rispetto allo storico sul piano degli infortuni della Joya (il cui agente Jorgeha subito rigettato la proposta).Uno scenario, questo, tutto sommato inaspettato, considerando che fino a pochi giorni fa l'affare sembrava ormai pronto a concludersi con la firma, senza particolari intoppi. E che adesso spinge molti tifosi della Juve a "rivalutare" la scelta della società bianconera - esplicitata dall'ad Maurizio- di non formulare un'ulteriore offerta all'attaccante argentino e a non accontentare le richieste del suo agente, dopo un "tira e molla" di diversi mesi. E in tutto ciò, vista anche l'assenza di altre serie pretendenti che di fatto lo rendono un "disoccupato", c'è anche chi lancia una, suggerita dallo scatto con Paul Pogba pubblicato ieri sui social dallo stesso argentino: perché non riprenderlo alla Juve? Dopotutto, il miglior erede di Dybala non può che essere... Dybala!