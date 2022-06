Resta sempre l'Inter la pista più calda per il futuro di Paulo Dybala. Lo sottolinea Il Corriere dello Sport, spiegando come i nerazzurri abbiano già messo sul tavolo dell'entourage della Joya qualche numero relativo al suo possibile futuro a tinte nerazzurre: tre anni di contratto con una base di partenza da 5-5.5 milioni di euro più bonus, con le proposte di Arsenal e Tottenham che sembrano non avere scaldato l'ormai ex attaccante della Juve, attualmente impegnato con la sua Argentina. Con il club meneghino se ne riparlerà presto.