Osservando la situazione dall’esterno sembra tutto molto chiaro:. Lo dimostra, tra le altre cose, l’evocativa esultanza che l’argentino ha dispensato al pubblico nella serata di sabato sera. Quel magnifico goal accompagnato dalla mostra, in bella vista, di un numero e del suo attuale padrone. Invece, quando si tratta di calciomercato, nulla è come sembra e, soprattutto, tutto può cambiare in poche ore. L'affaire Dybala/Lukaku ne è proprio un fulgido esempio.Se nelle ultime ore l'interessamento del PSG per l'argentino pare essere diventato qualcosa di più concreto (martedì le parti s'incontreranno) , fa scalpore la notizia, riportata da Il Giornale, diOltre alla suggestiva cornice lacustre, gli interlocutori si sarebbero intrattenuti al ristorante Villa d’Este così da mettere sul piatto il clamoroso passaggio dell’argentino dalla Juventus all’Inter. Si tratterebbe di un passaggio clamoroso quanto risolutivo perché porterebbe in dote alla Juventus quel numero nove da tempo cercato e non ancora trovato:La notizia, rimbalzata da un passaparola all'altro, tra conferme, smentite ed aneddoti darà vita ad uno degli ultimi tormentoni dell’estate di calciomercato.