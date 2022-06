Sembra non trovare una soluzione Paulo Dybala, ancora alle prese con il suo futuro e soprattutto con quella che sarà la sua scelta definitiva sul prossimo club in cui dovrà approdare. E' inevitabile dire che al momento l'Inter sembra essere la squadra più vicina all'argentino, ma la lunga attesa sta snervando i dirigenti nerazzurri. Stando a quanto riportato da Il Messaggero infatti, l'Inter avrebbe infatti stabilito un tempo limite per definire l'operazione, individuato nella data del 6 luglio, ovvero due giorni prima dell'inizio del ritiro.