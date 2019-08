Anche i bookmakers spingono Dybala verso Manchester, sponda United. Secondo le quote di Sky Bet, infatti, il giocatore argentino sembra destinato ad accasarsi per i Red Devils: giochi 1 euro e guadagni appena 33 centesimi, tanto vale il trasferimento della Joya alla corte di Solskjaer. Meno quotato, anzi, decisamente più indietro, sono le quotazioni dell'Inter. 8 a 1, ecco qual ​​è il rapporto giocata/vincita per quanto riguarda i nerazzurri. Ancor più marginali, invece, Psg e Atletico (a 12 i primi, a 25 i secondi).