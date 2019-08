Paulo Dybala all'Inter? No, l'argentino non ci ha mai pensato. Come riporta Il Corriere dello Sport, La Joya non ha mai pensato di trasferirsi in nerazzurro e non ha intenzione di cambiare idea in questi ultimi giorni di mercato. Le due società non hanno ancora iniziato a parlare dello scambio tra lui e Mauro Icardi ma se lo facessero sarebbe difficile convincere Paulo a trasferirsi sulla sponda nerazzurra di Milano.