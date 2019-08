Inter e PSG continuano a corteggiare Paulo Dybala. Le due destinazioni più probabili in caso dell'addio dell'argentino sono proprio questi due club. Contro il Parma La Joya è rimasto in panchina per 90 minuti e anche se Martusciello ha svelato che la sua scelta non è stata dettata dal mercato ma per motivi tecnici, le sirene del mercato squillano più che mai per l'attaccante argentino. Gli ultimi giorni di mercato saranno caldissimi.