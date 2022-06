Stando a quanto riporta TyC Sports Paulo Dybala avrebbe accettato l'offerta dell'Inter. Un quadriennale da sette milioni di euro a stagione. Domani ci sarà una telefonata tra Jorge Antun, agente della Joya e Beppe Marotta per limare gli ultimissimi dettagli dopodiché ci sarà il via libera per svolgere le visite mediche ed essere un nuovo giocatore dell'Inter.