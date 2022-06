È ormai da considerarsi concluso l'affare tra l'Inter e Paulo Dybala. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ex numero 10 della Juve firmerà con i nerazzurri non appena rientrato dalle vacanze a Miami, accettando un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus. La fumata bianca definitiva potrebbe arrivare già a inizio settimana, per buona pace dei tifosi bianconeri che proprio non riescono ad accettare il "tradimento" della Joya.