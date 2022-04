Come racconta La Gazzetta dello Sport, per Paulo Dybala il filo diretto con l’Inter è sempre aperto, i contatti sono ricorrenti e si attende come prossima mossa una prima offerta del club nerazzurro. Dybala vuol essere al centro del progetto tecnico, cosa che l’a.d. nerazzurro Marotta può garantirgli, ma che forse anche Ten Hag potrebbe ritagliargli.