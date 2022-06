"Dybala all'Inter? È un amico, spero il meglio per lui e che sia felice. Siamo contenti per la Nazionale perché abbiamo fatto un bel percorso". A parlare è Joaquin Correa, intercettato all'inaugurazione del nuovo ristorante di Lautaro Martinez a Milano. I tre argentini potrebbero presto ritrovarsi insieme nella squadra nerazzurra, che sembra ormai a un passo dall'ex numero 10 della Juve. La giornata decisiva potrebbe essere già quella di oggi, dopo che Beppe Marotta ha definito per l'attaccante un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione, che con i bonus arriverebbero a 7.