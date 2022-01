1









La Juve da una parte, l'Inter dall'altra. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, c'è stato un contatto recente tra Jorge Antun, manager di Dybala, e l'amministratore delegato Beppe Marotta. Solo una telefonata, chiaro, e solo per capire cosa stia succedendo attorno all'argentino. Per il quotidiano, l'Inter non gioca sul tavolo che oggi sembrerebbe abbandonato dalla Juventus, ovvero gli 8 milioni più 2 di bonus per cui Dybala e il club bianconero si erano stretti la mano a ottobre. L’Inter è un piano sotto quella proposta.



TUTTO SU ANTUN - Attenzione dunque a quando rientrerà l'agente di Paulo in Italia, tra fine gennaio e inizio febbraio. Non c'è ancora una data per l’incontro con la Juventus: nell’ultimo appuntamento pre natalizio la dirigenza bianconera ha chiesto a Jorge Antun di posticipare la firma, inizialmente prevista per gennaio, a mercato chiuso, e il procuratore argentino non ha avuto difficoltà ad accontentarli. Anche perché c'era già un accordo. L’argentino ora aspetterà fino a febbraio, come da accordi, se poi la Juventus manifesterà dei dubbi e chiederà di rinegoziare tutto allora anche lui farà le sue valutazioni.